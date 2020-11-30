«Россети Юг» выявили хищение электроэнергии на 303,4 млн рублей за 10 месяцев 2020 года

Фото предоставлено «Россети Юг».

Такой объем электроэнергии эквивалентен, например, потреблению крупного промышленного предприятия в Ростовской области в течение 5 месяцев.

Специалисты компании отмечают снижение объемов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 13 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 70,7 млн кВт*ч против 81,6 млн кВт*ч прошлого года. Уровень потерь электроэнергии за 10 месяцев 2020 года в сравнении с фактическим объемом потерь прошлого года снизился на 165,8 млн кВт*ч или на 0,48 %.

Наибольший объем несанкционированного потребления электроэнергии пришелся на Волгоградскую область (39,7 %) и Республику Калмыкия (29,8 %). Наибольший объем хищений электроэнергии приходится на юридических лиц, он составляет более 80 % в общем объеме выявленного неучтенного потребления электроэнергии.

В «Россети Юг» предостерегают, что незаконное вмешательство в энергосистему чревато поражением током, выходом из строя бытовой техники, ухудшением качества электроснабжения. При обнаружении незаконного потребления компенсация начисляется исходя из максимальной разрешенной мощности, умноженной на количество часов безучетного потребления с даты предыдущей инструментальной проверки потребителя. Суммы возмещения в десятки раз превышают размеры оплаты по показаниям приборов учета.

Ирина Симонова