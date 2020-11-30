Свыше трехсот нарушений: волгоградская Госавтоинспекция подвела итоги массовых рейдов

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Массовые проверки водителей прошли на минувшей неделе на дорогах Волгограда и области. Сотрудники ГИБДД старались проверить максимальное число автомобилистов, чтобы проверить, как они соблюдают правила. Оказалось, что дисциплина у волгоградских водителей хромает. Около недели дорожная полиция работала на разных участках магистралей. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, за это время она выявила более 300 нарушений. В основном, они связаны с ездой с неправильной тонировкой или без пристегнутых ремней безопасности. Также некоторые автомобилисты халатно относятся к своим детям, не используя для них специальных кресел. Кроме этого, инспекторы ГИБДД по визуальным признакам оценивали состояние людей за рулем. Если были подозрения, то проводился тест на алкоголь. В итоге за 3 дня задержали 35 пьяных водителей, на шестерых из них завели уголовные дела. Они не в первый раз попадались полиции нетрезвыми.

Вместе с Госавтоинспекторами на рейды на дороги вышли бойцы ОМОНа Росгвардии и спецподразделений полиции. Автомобилистов проверяли по базам данных. Вдруг у них есть неоплаченные штрафы, или они вовсе находятся в розыске.