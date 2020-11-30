В Волгограде детская игровая комната работала под видом музея

Роспотребнадзор прикрыл работу нелегальной игровой комнаты. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгограде владелец детской игровой комнаты решил схитрить и обойти ковидные меры ограничения, которые запрещают сейчас работать подобным заведениям, и открыл свой центр под видом… музея. Внутри все осталось то же – игрушки, конструкторы, детвора… И это явно не музей. Также подумали и сотрудники регионального Роспотребнадзора, которые нагрянули в ТЦ «Европа-Стимолл» с проверкой.

- ИП Борейко организовал в торговом центре детскую игровую комнату для детей от 2-х до 18 лет и назвал его «Интерактивный музей «Легоза». И настаивал, что никаких услуг по организации досуга детей, он не ведет. Но закон четко определяет, что такое «мухей», и его комната под это описание не попадает. Внутри 8 игровых столов, установлены конструкторы «Лего», на стене игровая дорога…, - перечисляют в региональном Роспотребнадзоре.

В общем, афера у бизнесмена не удалась. Его заведение закрыли, а на него еще и завели административное дело.

- Ддеятельность детской игровой комнаты «Интерактивный музей «Легоза» приостановлена до решения суда. Дело передано на рассмотрение в суд, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.