Более 1200 гектаров леса сгорело в Волгоградской области в этом году

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Прошедшее лето, а также конец весны и начало осени запомнилось теплыми и даже жаркими днями. К сожалению, такая погода оставила большой неприятный след. В разных районах Волгоградской области сгорели леса. Специалисты подсчитали, сколько зеленных территорий уничтожил огонь. Оказалось, что много. Как рассказали «КП-Волгоград» в «Центре защита леса Волгоградской области», в этом году случилось 56 пожаров в 17 лесничествах. Огонь уничтожил деревья на территории свыше 1200 гектаров. Самое крупное возгорание бушевало в Даниловском районе – площадь составила 205 гектаров. Лето было очень жарким для волгоградских пожарных. Им на помощь вылетала авиация из Ростова-на-Дону и Москвы.

Крупные пожары также были в Волгоградском, Среднеахтубинском, Подтелковском, Ольховском, Калачевском и Светлоярском лесничествах. На пострадавших участках специалисты проведут лесопатологическое обследование, чтобы определить, какие требуются санитарно-оздоровительные мероприятия. На сгоревших территориях планируется, в том числе, восстановить леса.