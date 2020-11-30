Волгоградка выплатит зятю моральный ущерб за ложное обвинение в убийстве дочери

Вражда между тещей и зятем довела их до суда. Причем судятся они не за имущество, а за честь. Мужчина по имени Иван оказался вне себя от злости, когда увидел в соцсети сообщение тещи, в котором она обвинила его в убийстве. Женщина написала, что это именно зять убил ее дочь.

А началось все с того, что гражданская супруга Ивана - Наталья - покончила жизнь самоубийством. Вот тогда убитая горем мать молодой девушки и обвинила зятя. Мол, он бил жену, вот и погубил.

Иван такого прилюдного позора терпеть не стал и подал на тещу в суд с требованием удалить порочащую его репутацию запись в интернете, и еще моральной компенсации от тещи за понесенные страдания в размере 15 тысяч рублей.

- Суд, изучив все материалы дела и экспертизы, признал опубликованную в соцсети информацию в отношении Ивана о совершении им убийства, недействительной и взыскал компенсацию морального вреда, - гласит вердикт Фроловского райсуда.

Правда, в суде подтвердилось, что Иван действительно бил супругу при жизни. И не раз. Учитывая также душевные матери умершей девушки, суд снизил размер морального вреда с 15-ти до 5 тысяч рублей.