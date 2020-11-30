Под Волгоградом покупатели магазина обезвредили рецидивиста с пистолетом

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области в продуктовом магазине едва не случилось страшное. В торговый павильон в Волжском зашел мужчина. Он попросил продавца вызвать ему такси. Но женщина отказала в просьбе. Волжанину чересчур не понравился ответ. Он достал из кармана пистолет и начал угрожать женщине. Хорошо, что в магазине были еще покупатели. Они быстро среагировали, что к чему. Трое мужчин набросились на преступника и обезоружили его. При этом они не отпускали угрожавшего, пока не приехали полицейские.

Патрульно-постовая служба задержала 63-летнего мужчину, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Оказалось, что он нигде не работает, имеет 6 судимостей, в том числе за убийство, а вышел из тюрьмы в марте. Волжанин сознался в содеянном, полицейские забрали у него пневматический пистолет. Дознаватели возбудили уголовное дело. Рецидивист может вернуться в места лишения свободы на 2 года.