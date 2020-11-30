В Волгограде построят долгожданную школу в Комарово

Новая школа будет рассчитана на тысячу учеников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новостройки есть, два детских сада построили. А вот школа далеко. В микрорайоне Комарово в Волгограде проблема с общеобразовательным учреждением стоит уже давно. В этой части Советского района работает 46-я школа. Но от нее до Комарово - около полутора километров через частный сектор. Волгоградцы неоднократно жаловались, что им страшно отправлять своих детей через заросли камышей, пустыри, где могут быть бездомные собаки. В темное время суток нет освещения. Настоящая дорога страха, а не к знаниям. Поэтому новая школа в Комарово действительно долгожданная. Она будет на тысячу мест, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Строительство несколько лет откладывалось. Не было денег. Жители Комарово, у которых есть дети, оббивали пороги чиновников. Теперь же их страдания позади. Осталось дождаться строительства. К нему уже почти все готово.

Кроме здания школы, подрядчик сделает автономную котельную, а также стадион и несколько универсальных спортивных площадок. Для проведения работ на площади в 3 гектара уже утвердили проект планировки и межевания территории в микрорайоне. Документацию одобрили на общественных обсуждениях, которые прошли с 10 октября по 11 ноября.

В ближайшее время специалисты разработают проектно-сметную документацию, после чего надо дождаться финансирования. И только тогда подрядная организация начнет строительство новой школы, в которую не надо будет идти, постоянно озираясь по сторонам.

Денег на строительство еще нет, но городские власти планируют зайти в один из федеральных проектов, чтобы получить финансирование. Так в городе появилась уже не одна новая школа.