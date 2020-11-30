Паркуюсь, как хочу: в Волгограде машина перекрыла движение скоростного трамвая

Фото: МУП «Метроэлектротранс».

В Волгограде не так много больших парковок, чтобы автомобилисты могли спокойно оставить свое авто. Особенно сложно припарковаться у офисных зданий. Но отсутствие мест для стоянок не означает, что можно оставлять машину, как вздумается. Сегодня днем, 30 ноября, припаркованный автомобиль остановил движение скоростного трамвая в Волгограде. Около 13.00 рядом с остановкой «Возрождение» в Краснооктябрьском районе иномарка встала, задевая бампером железные пути. Проехать трамвай не смог. А в машине никого не было. Водитель общественного транспорта вызвал сотрудников ГИБДД.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Метроэлектротрансе», маршрут скоростного трамвая был скорректирован. Пока полицейские убирают брошенную иномарку, общественный транспорт ходит в границах станций «Европа Сити Молл» - «Ельшанка».