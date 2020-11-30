Четверо волгоградцев под видом турфирмы обманули банки почти на 3 миллиона

Житель Волгограда придумал очень хитрую мошенническую схему. Он решил создать сразу две туристические фирмы, которые оказывали посреднические услуги при покупке путевок. 28-летнему волгоградцу помогали еще 3 человека. Организатор бизнеса заключил с одним банком договор о сотрудничестве. Одна из его фирм могла оформлять от имени банка документы на выдачу кредитов клиентам, чтобы оплатить туристические услуги, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной прокуратуры. Мошенники получили доступ к персональным данным ряда граждан России. Они начали составлять договоры на получение кредитов для оформления туров. После этого деньги перечислялись на счет компании. Естественно, никакие путевки никто не готовил

Псевдотурагенты пошли дальше и заключили договоры о сотрудничестве еще с двумя банками. В итоге они украли у трех кредитных организаций в общей сумме 2 миллиона 750 тысяч рублей. Мошенников задержали, но вину пока признал только один из них. Уголовное дело прокуратура направила в Центральный районный суд. Каждый из банды может получить до шести лет тюрьмы.