В волгоградском аэропорту эвакуировали пассажиров

В понедельник аэропорт Волгограда временно опустел Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сегодня, 30 ноября, нарушилась привычная работа Международного аэропорта Волгограда. Пассажиров попросили как можно скорее покинуть здание и выйти на улицу. Но что случилось? К счастью, волгоградцы и гости города не долго стояли в ожидании перед дверьми терминала. И опасения были напрасны. Оказывается, в 11.41 сработала пожарная сигнализация. Но возгорания в аэропорту не было. Ложная тревога. За короткое время работа воздушной гавани была возобновлена, пассажиры вернулись к регистрации на свои рейсы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, из-за сработанной пожарной сигнализации расписание вылетов и прилетов самолетов не изменилось.

Напомним, на прошлой неделе в аэропорту Волгограда произошел инцидент с вертолетом, который, впрочем, не повлиял на регулярность рейсов. МИ-8 при парковке снес световую опору. А в октябре в забор аэропорта въехали военнослужащие на БМП.