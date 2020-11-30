В Волгоградской области подростка с ДЦП не признавали недееспособным

Волгоградский областной суд отменил решение суда первой инстанции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К сожалению, существуют различные хронические заболевания, которые невозможно вылечить. И серьезные проблемы со здоровьем начинаются с самого рождения. Например, как ДЦП. При нем нарушаются двигательные активности ребенка, а также работа головного мозга. Только эта болезнь, оказывается, может признаваться не такой серьезной. Жительница Волжского столкнулась с тем, что ее сына 2003 года с ДЦП не посчитали недееспособным. К такому заключению пришла судебно-психиатрическая экспертиза, которая прошла заочно. Специалисты даже не осмотрели подростка. Волжанка обратилась суд. Ведь ее ребенок не понимает значение своих действий, не может сам себя обслужить и нуждается в опеке. Только судебное решение было не в пользу матери. Тогда женщина обжаловала его, рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Обеспокоенная мама указывала на необходимость провести повторную психиатрическую экспертизу с обследованием сына. Это и произошло. Комиссия признала подростка недееспособным. Волгоградский областной суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил требования жительницы Волжского.