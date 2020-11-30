В Волжском УК лишили лицензии

УК "Спутник" лишили лицензии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сфера ЖКХ остается одной из самых проблемных в Волгоградской области. Еще одна управляющая компания в регионе лишилась лицензии и права на работу. Арбитражный суд региона удовлетворил требования инспекции госжилнадзора об аннулировании лицензии ООО «УК «СПУТНИК», которая обслуживала жилой фонд в Волжском.

Просуществовала управкомпания всего пять лет. Было время, когда в управлении ООО «УК «СПУТНИК» находилось более двух с половиной сотен многоэтажек Волжского. Но претензии жильцов росли, как и число домов, которые из-за этого исключили из реестра лицензий. Когда количество «потерянных» многоэтажек достигло 15%, коммунальщиков сначала лишили всех находившихся в управлении домов. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре, лишение лицензии стало финальным действием, предусмотренным законодательством в отношении нерадивых коммунальщиков. И, по сути, это уже формальность.