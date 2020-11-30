Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На одной улице Волгограда снесут 22 незаконно построенных гаража

Также администрация Краснооктябрьского района приказала убрать 2 торговых павильона
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий
Если владельцы гаражей сами их не демонтируют, то это сделает администрация. Конечно, за счет собственников.

Если владельцы гаражей сами их не демонтируют, то это сделает администрация. Конечно, за счет собственников.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторым жителям Краснооктябрьского района Волгограда теперь придется оставлять свои машины не в теплых гаражах, а на свежем воздухе. На улице Репина, 17 администрация района выявила сразу 22 незаконно построенных гаража. Металлические и железобетонные объекты нужно снести их владельцам. Такое решение приняла комиссия по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов. Согласно распоряжению главы Краснооктябрьского района, незаконные постройки должны быть разобраны собственниками в течение пяти рабочих дней после заседания комиссии. Если они добровольно не демонтируют гаражи, то этим займется «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда». А расходы бюджетной организации лягут на кошелек владельцев объектов.

Решение о сносе администрация района приняла по поводу двух торговых точек. Незаконными постройками признали павильоны «Волгоградские продукты» на улице Хользунова, 40 и «Овощи фрукты» на Титова, 40. Собственники должны ликвидировать их в течение пяти рабочих дней. Или это сделает муниципалитет, но обойдется это дороже.