На одной улице Волгограда снесут 22 незаконно построенных гаража

Если владельцы гаражей сами их не демонтируют, то это сделает администрация. Конечно, за счет собственников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторым жителям Краснооктябрьского района Волгограда теперь придется оставлять свои машины не в теплых гаражах, а на свежем воздухе. На улице Репина, 17 администрация района выявила сразу 22 незаконно построенных гаража. Металлические и железобетонные объекты нужно снести их владельцам. Такое решение приняла комиссия по решению вопросов о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов. Согласно распоряжению главы Краснооктябрьского района, незаконные постройки должны быть разобраны собственниками в течение пяти рабочих дней после заседания комиссии. Если они добровольно не демонтируют гаражи, то этим займется «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда». А расходы бюджетной организации лягут на кошелек владельцев объектов.

Решение о сносе администрация района приняла по поводу двух торговых точек. Незаконными постройками признали павильоны «Волгоградские продукты» на улице Хользунова, 40 и «Овощи фрукты» на Титова, 40. Собственники должны ликвидировать их в течение пяти рабочих дней. Или это сделает муниципалитет, но обойдется это дороже.