В центре Волгограда после столкновения машин пассажирка вылетела в окно

ДТП с участием отечественного автомобиля и иномарки произошло в центре Волгограда около 11 часов вечера в минувшее воскресенье. Авария попала на видео. На кадрах с камеры наблюдения видно, как «ВАЗ-2115» под управлением 22-летнего водителя двигался по улице 13-й Гвардейской и на перекрестке в Первой продольной проигнорировал красный сигнал светофора. Автомобиль вылетел на проспект Ленина, где его протаранил оказавшийся на пути «Ленд Ровер», за рулем которого был 25-летний мужчина. От сильного удара машины развернуло на дороге. А находившаяся в ВАЗе пассажирка вылетела из автомобиля прямо на асфальт.

На помощь к лежащей без движения девушке тут же бросились волгоградцы из проезжавших мимо машин. Они вызвали экстренные службы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, вылетевшая из машины 24-летняя девушка получила серьезные травмы. С места ДТП ее увезли в больницу.