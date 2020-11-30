В Комсомольском саду Волгограда спилят 33 дерева

Это сухое дерево в парке планируют сделать арт-объектом. Фото: Комсомольский сад.

Волгоградцы в ближайшее время, отправившись на прогулки в Комсомольский сад, могут удивиться и даже насторожиться. Парк в центре города станет беднее по числу деревьев. И правда. В Комсомольском саду в ближайшие дни пройдет санитарная вырубка 33 растений. В основном, специалисты спилят вязы и клен ясенелистный. Также рубке подлежат 2 березы и по одной ели и сосне. Однако в самом парке успокаивают горожан. Там утверждают, что деревья уже никак не спасти. А вырубку называют «долгожданной». Документы на ее разрешение выдала администрация Центрального района.

- Не так просто получить так называемый порубочный билет. Необходимо всесторонне обследовать каждое предположительно больное дерево, чтобы «не нарубить дров». Если есть возможность вылечить дерево, парк именно так и поступает, - рассказали «КП-Волгоград» в администрации Комсомольского парка.

Обследование растений прошло после неприятного случая в парке. Несколько лет назад там надломилось и едва не упало на людей дерево. Специалисты изучили около трех тысяч растений, 33 из них уже не вылечить. Волгоградцы могут сами прийти и посмотреть, действительно ли зеленые красавицы так плохи, что вариант один - рубить.

При этом одно сухое дерево в парке оставят – на площадке около камня начала экскурсий. Ствол очень оригинальный. Поэтому в Комсомольском саду объявили конкурс идей на лучшее использование дерева как арт-объекта.