Грузовик насмерть сбил пешехода на саратовской трассе

ДТП с пешеходом на саратовской трассе закончилось летальным исходом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Два ДТП с участием пешеходов случились на дорогах Волгограда и области за минувшие сутки. В одном из них человек погиб. Смертельное ДТП произошло днем в воскресенье на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград» в Камышинском районе. На повороте на Антиповку 34-летний мужчина попал под колеса грузовика «ГАЗ-3010», который двигался со стороны Волгограда. Мужчина решил перейти дорогу перед близко идущим автомобилем. Удар был сильным, травмы – серьезными. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, пешеход скончался на месте происшествия.

Погибший мужчина также был водителем. В этом месте на федеральной трассе расположено множество точек общепита. Скорее всего, мужчина решил перекусить и направлялся в одну из них.

Еще одно ДТП произошло в Волгограде на Тракторном вскоре после полуночи. 60-летний мужчина за рулем Mitsubishi Outlander ехал по Третьей продольной магистрали со стороны поселка Водстрой. У дома на Шурухина, 131, он сбил 38-летнего мужчину, который решил перейти дорогу в неположенном месте. К счастью, в этот раз пешеход остался жив. Но какое-то время ему придется провести в больнице.