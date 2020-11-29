Волгоградстат: врачи в области зарабатывают больше ста тысяч в месяц

Врачи в регионе зарабатывают очень хорошо. Но это по статистике. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны заработные платы врачей и среднего медперсонала Волгоградской области. Конечно, не каждого сотрудника сферы здравоохранения, а средние заработки с января по сентябрь 2020 года. Данные опубликовал Волгоградстат. По статистике, больше всех в регионе получают врачи Камышинского района. У них средняя зарплата составляет 101 111 рублей. Это значительно выше, чем по региону. По всей Волгоградской области врачи за первые полгода зарабатывали в среднем по 68 905 рублей в месяц. В тройку по уровню зарплат врачей также входят Городищенский и Серафимовичский районы, где заработок врачей в среднем составляет 79 195 и 76 274 рублей соответственно. В Волгограде средняя зарплата врача – 69 149 рублей. Интересно, как сложились такие зарплаты, когда врачи жалуются на свои реальные невысокие доходы? Это средняя зарплата по больницам. Скорее всего, статистику «портит» заработок главврачей и их замов.

Средний медперсонал, конечно, получает за свою работу меньше. Но суммы тоже вполне высокие. Невероятно, но факт - статистический. В среднем по области фельдшеры и медсестры зарабатывают по 35 484 рублей. Самые высокие зарплаты в Ленинском районе – 42 319 рублей. В Городищенском районе заработок составляет 40 705 рублей, в Урюпинском районе – 39 153. В Волгограде средний медперсонал в среднем получает 36 591 рублей.