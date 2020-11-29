От 48 лет и старше: 29 ноября от коронавируса скончались 5 жителей Волгоградской области

Летальные исходы от коронавируса в Волгоградской области фиксируются ежедневно, начиная с 19 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число смертей от коронавируса в Волгоградской области достигло 305. 29 ноября подтвердились 5 летальных исходов от ковида. Среди жертв двое мужчин и 3 женщины, самой молодой из них было 48 лет. Все пациенты легли в больницу с двусторонней пневмонией и COVID-19, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Но несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось.

48-летняя жительница Калачевского района при первых симптомах болезни обратилась за медпомощью. Ее госпитализировали в Волгоградскую областную клиническую инфекционную больницу №1. У пациентки были хронические заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Не стала заниматься самолечением и 68-летняя женщина из Котельниково. Ее положили в Котельниковскую ЦРБ. Она страдала проблемами с сердцем и костно-мышечной системы.

Решила самостоятельно победить ковид 68-летняя волгоградка. Но улучшения не было, и спустя несколько дней «скорая» увезла ее клиническую больницу №5. У женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Лечился самостоятельно и 73-летний волжанин с проблемами с сердцем. А когда обратился к медикам, кроме госпитализации вариантов больше не было. Пенсионер оказался в городской больнице №2. Через несколько дней после заболевания вызвал врачей 64-летний житель Даниловского района. «Неотложка» привезла его в Михайловскую ЦРБ. У мужчины были сахарный диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы.