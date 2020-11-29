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Коронавирус Covid-19

Более 150 новых случаев на троих: в Волгограде, Камышине и Волжском высокий прирост коронавируса

29 ноября COVID-19 заболели жители 22 городов и районов Волгоградской области
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Сегодня заболели жители области всех возрастов, есть маленький пациент первого года жизни

Сегодня заболели жители области всех возрастов, есть маленький пациент первого года жизни

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом заражаются все большее число волгоградцев. 29 ноября болезнь подтвердилась у 244 жителей 22 городов и районов Волгоградской области. Наибольший прирост пациентов – в Волгограде. В городе-герое у 110 человек выявили неприятный диагноз. В другом городе региона – в Волжском – в воскресенье заболели 22 жителя. Среди районов области продолжает больше всех страдать от ковида Камышинский. Сегодня там 32 новых случая коронавируса, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

В Городищенском районе 29 ноября COVID-19 выявили у 15 жителей, в Урюпинском – у 13. 10 заболевших в Нехаевском районе, 9 – в Котельниковском. В Николаевском у 7 пациентов подтвердился ковид. По 3 человека заразились в Михайловском, Среднеахтубинском, Старополтавском, Суровикинском районах. В Быковском, Ленинском, Новониколаевском, Октябрьском районах по 2 новых случаев коронавируса, в Дубовском, Иловлинском, Киквидзенском, Котовском, Кумылженском, Светлоярском – по 1.

29 ноября опасный вирус медики выявили у одного грудничка. Заболели 5 детей 1-6 лет. Подтвердился диагноз у 13 школьников 7-14 лет и 6 подростков 15-17 лет. Среди молодежи от 18 до 29 лет положительные тесты сегодня пришли на 27 человек. Больше всего заболевших в воскресенье, впрочем, как и в предыдущие дни, среди волгоградцев 30-49 лет – 80 пациентов. Заболели 65 жителей 50-64 лет и 47 пенсионеров старше 65-ти.