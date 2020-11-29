30 ноября в Волгограде отключат свет на 18 улицах

Электрики продолжают приводить оборудование в порядок, пока не ударили экстремальные холода Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградские энергетики продолжают профилактику и ремонт оборудования и линий. Холода уже наступили, хотя пока не экстремальные, но у специалистов остались некоторые работы. Их немного, потому плановые отключения света уже не массовые и лишь частично затрагивают некоторые районы города-героя. 30 ноября в Волгограде без электричества останутся жители двух районов – Кировского и Красноармейского, сообщили «Комсомолке» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

В Красноармейском районе без электроприборов придется обходиться с 9.00 до 17.00 жильцам трех домов на проспекте Канатчиков - №8, 10, 12.

В Кировском районе отключение света в понедельник будет масштабнее. Электричество отключат в частном секторе. С 9.00 до 17.00 придется обходиться только солнечным светом жителям улицы Добролюбова, 90-104а (четная сторона), 113-131 (нечетная сторона); переулка Добролюбова, 1-8, 10, 12; улицы Терновой, 6-52 (четная сторона); 53-111 (нечетная сторона), 92-100 (четная сторона); улицы Сивашской, 1-18; улицы Радищева, 10-16 (четная сторона), 11; улицы Никитина, 25-39 (нечетная сторона); переулка Никитина, 1-7 (нечетная сторона); 1-го переулка Никитина, 1-5 (нечетная сторона), 2-8 (четная сторона); 2-го переулка Никитина, 4-6 (четная сторона); улицы Гастелло, 1-6, 7-15 (нечетная сторона), 26-30 (четная сторона); улицы Первоуральской, 7-19 (нечетная сторона), 14-16 (четная сторона); улицы Радищева, 1-8, 13-25 (нечетная сторона), 18-28 (четная сторона); переулка Дубовского, 1-4, 5-7 (нечетная сторона); переулка Сухореченского, 1-9, 11-15, (нечетная сторона), 10-24 (четная сторона); улицы Серафимовича, 1-8, 10-26 (четная сторона), 21-27 (нечетная сторона); улицы Астраханской, 87-111 (нечетная сторона), 96-118 (четная сторона); улицы Шлюзовой, 1-8.