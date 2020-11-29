«Самое светлое, самое ценное – все это в слове мать»: волгоградские полицейские поздравили всех мам

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Ежегодно последнее воскресенье ноября в России – красный день календаря. День матери – один из самых важных праздников для каждого человека, будь он еще совсем маленький или уже взрослый. Мама – самый важный человек в мире. В этом году праздник пришелся на 29 ноября. В честь Дня матери волгоградские полицейские подготовили видеоклип с песней «Маме». Слова написала сотрудник Главного управления МВД России по Волгоградской области Кристина Шубина, а музыка – Константина Меладзе.

– Сколько бы ни было нам лет, любовь мамы согревает нас в любом возрасте, - отметили в региональном Главке. – Материнство – огромная ответственность и самоотверженный каждодневный труд. Сколько тревог испытывают матери, провожая на службу своих детей, посвятивших жизнь служению закону!

«КП» присоединяется к поздравлениям. С Днем матери!