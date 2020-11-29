1190 волгоградцев стали донорами антиковидной плазмы

Победившие коронавирус волгоградцы сдают плазму крови, чтобы спасти других пациентов с COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Плазма крови переболевших коронавирусом людей остается одним из эффективных способов лечения тяжелой формы COVID-19. В Волгоградской области донорами стали уже 1190 жителей, которые успешно побороли ковид и стали донорами. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения, уже более 920 доз передали в инфекционные госпитали. Это порядка 255 литров антиковидной плазмы. И почти все сыворотки – около 254 литров – медики уже перелили пациентам в коронавирусных больницах. Поэтому потребность в плазме крови остается в регионе высокой. Она действительно эффективна для лечения тяжелых форм COVID-19.

- Случаев ухудшения состояния пациентов, связанных с переливанием антиковидной плазмы, не зафиксировано, - добавили в облздраве.

У одного донора медики берут 450 миллилитров крови. После переработки из нее получают от 250 до 270 миллилитров лечебной дозы антиковидной плазмы. Она переливается с учетом группы крови донора и реципиента.

Подробную информацию о сдаче плазмы можно получить в Волгоградском областном центре крови по телефону (8442) 37-69-65. Звонить можно по будням с 13.00 до 15.00.