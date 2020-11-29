Отказался от медосвидетельствования: в Волгограде водитель устроил массовое ДТП с автобусом

Авария в Советском районе. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Массовое ДТП произошло накануне утром, 28 ноября, в Советском районе Волгограда. 35-летний водитель за рулем «Лады Приоры» на улице Джамбулы Джабаева поехал на перекрестке на красный сигнал светофора. В итоге легковушка влетела в «Ниву» и автобус «ЛИАЗ», которые ехали на зеленый свет. А «Приора» вдобавок еще угодила в фонарный столб, который упал на автобус. На место аварии приехали сотрудники ДПС и скорая помощь. Медики увезли в больницу 51-летнего водителя и 47-летнего пассажира «Нивы». А полицейские хотели проверить на наличие алкоголя в крови виновника ДТП. Но он отказался проходить медосвидетельствование.

ДТП в Краснооктябрьском районе. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Краснооктябрьском районе города в субботу также случилась авария с участием «Лады Приоры». На улице Еременко 39-летний водитель «Chevrolet Lanos», поворачивая налево на улицу Библиотечную, не уступил дорогу отечественной легковушке. Удар и осколки автомобилей полетели в стороны. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, водителя иномарки с травмами госпитализировали.