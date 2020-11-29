ПАЗ подрезала легковушка: в Волгограде два человека получили травмы в автобусе

Пострадавшим оказали помощь на месте Фото: Иван МАКЕЕВ

Самоуверенность лихачей на дороге до добра не доводит. Быстрая езда и опасное маневрирование из ряда в ряд порой приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Что и случилось накануне, 28 ноября, около 18.00 в Тракторозаводском районе Волгограда. На улице Ополченской ехавшему автобусу 59-го маршрута пришлось резко тормозить. По предварительной информации, его подрезал легковой автомобиль, перестроившийся в один ряд. Общественный транспорт не врезался в машину, которая уехала в даль. А вот в салоне автобуса «ПАЗ» не удержались за поручни и упали два пассажира, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации города.

На место ДТП экстренно прибыли инспекторы ГИБДД и фельдшеры скорой помощи. У одного из пострадавших диагностировали ушиб.

Отметим, в Волгограде второй день подряд пассажиры получают травмы в общественном транспорте. Днем ранее в 35-м автобусе упала и повредила ногу 41-летняя женщина.