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Коронавирус Covid-19

За сутки от коронавируса умерли три волгоградца

Всего число жертв достигло трех сотен человек
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Три человека за сутки умерли от ковида.

Три человека за сутки умерли от ковида.

Фото: Иван МАКЕЕВ

28 ноября 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил о трех летальных случаях, все пациенты скончались от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. Известно, что одной из жертв ковида стала 45-летняя волжанка. Ее госпитализировали в больницу «ГКБ №3» спустя 10 суток после первых признаков недомогания. У женщины были проблемы с почками.

60-летний житель Волгограда заразился коронавирусом от близких и попал в стационар на третьи сутки. Несмотря на старания врачей ГУЗ «ГКБ №5», у мужчины стремительно развилась двусторонняя пневмония. Из-за хронических болезней сердца, эндокринной системы и диабета его не удалось спасти. 82-летний мужчина из Котово скончался в ГБУЗ «Михайловская ЦРБ» также из-за сопутствующих заболеваний.

- Оперативный штаб напоминает: при появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью, а также здоровьем окружающих — обращайтесь за помощью к врачам, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе.