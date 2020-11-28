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Более сотни операций на головном мозге сделали волгоградцам в этом году

Врачи использовали высокотехнологичное оборудование
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Сотни миллионов рублей потратили власти Волгоградской области на современное оборудование для высокотехнологичных операций на головном мозге. Всего за год удалось спасти жизни более сотне пациентов с нарушением мозгового кровообращения. Уникальные операции провели в больнице №25. Медикам удалось вылечить от недуга 90 человек, что выше прошлогодних показателей.

- При этом количество операций при внутримозговых гематомах выросло практически втрое. Также увеличилось количество эндоваскулярных вмешательств — с начала 2020 года проведено 22 операции, тогда как в 2019-м — 18, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Новое оборудование поступило в больницу имени Фишера в Волжском и кардиологического центра в Волгограде. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе, медицина продолжает развиваться по всем профилям. В 20201 году в 25-ую обещают закупить нейроэндоскопическую стойку, что позволит увеличить число обслуживаемых больных в стационаре.