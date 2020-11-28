В пойме реки Царица в Волгограде высаживают 15 елей

Новый год совсем близко, и в пойме реки Царица в центре Волгограда появится не только искусственная елка, но и настоящие зеленые красавицы, которые вырастили в питомниках области. В настоящий момент агрономы высаживают еще 15 елей на территории рядом с музеем «Россия. Моя история». Когда выпадет снег и все деревья украсят, тут будет как в настоящей сказке.

- Ранее здесь появились молодые рябины, а всего этой осенью список растений в пойме реки Царица пополнят 53 крупномерных саженца высотой от 1,2 до 4 метров - сосны, берёзы, клёны, каштаны и липы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Всего же в парке будет около тридцати живых елей, которые украшают праздничными гирляндами. Также волгоградцы смогут оценить специальный арт-объект «Техно-ёлка»: она будет из металла и особенного небьющегося стекла.