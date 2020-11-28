В перинатальном центре Волгограда родилась «королевская двойня»

По статистике девочек в конце ноября появилось больше Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградском Перинатальном центре №2 каждый день пополнение, а иногда очень особенное: 27 ноября в роддоме на свет появилась еще одна «королевская двойня», то есть мальчик и девочка сразу. Конечно, врачи родильного отделения не раз принимали подобные роды, но каждое из них – яркое событие, как для медков, так и для родителей.

Отметим, что 27 ноября в ВОКПЦ№2 также родилось 8 мальчишек и 11 девочек. 26 числа представителей мужского пола было на одного больше – 7 младенцев, а 25 ноября 11 новорожденных красавиц и 7 малышей. 24 ноября девочек снова было больше – 10 против 7, как и в предыдущие два дня: 7 мальчиков и 10 девочек. Слова знаменитой песни полностью себя оправдывают.

- Мы поздравляем счастливых родителей! – поделились радостью в соцсетях сотрудники перинатального центра Волгограда.

Все малыши абсолютно здоровы, в скором времени их вместе с мамочками выпишут домой.