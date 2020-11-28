Оправдывался, что коллекционер: волгоградец через интернет торговал госнаградами

Волгоградец собрал полсотни медалей и решил их распродать. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фигурантом уголовного дела за незаконный сбыт государственных наград стал 55-летний житель Волгограда, которого задержали полицейские Волжского. Мужчина торговал отличительными знаками через интернет и успел сбыть несколько медалей. При обыске его дома нашли около полусотни единиц «товара», однако волгоградец отрицал свою причастность к преступлению и назвал себя коллекционером.

- Согласно заключению эксперта, медали имеют историческую ценность и являются государственными наградами. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является коллекционером и награды приобретал на так называемом «птичьем рынке», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Согласно санкциям статьи, мужчине грозит до трех месяцев ареста, хотя он может остаться на свободе. Проводится расследование.