Волгоградские волонтеры спасли изувеченного щенка из Элисты и отвезли на лечение в Москву

В Волгоградском приюте Наталии Грандовской, где лечат самых тяжелых животных, попавших в беду, в начале ноября появился новый питомец – щенок из Элисты. Он получил травмы всех лапок. Видео, которое сняли зоозащитники, не для слабонервных. Наталия отправилась за подопечным в другой город и затем отвезла его в Москву – только там могли провести сложнейшую операцию.

- Щенка прооперировали, из двух лапок собрали одну заднюю. В целом все не плохо прошло, никаких осложнений не возникло. Теперь самое сложное - это собрать переднюю лапку, - сообщила «КП-Волгоград» Наталия.

Сразу после этого волонтеру пришлось забрать подопечного в Волгоград, где уже наши ветеринары продолжат лечение. Где и как собака получила увечья – неясно. Но зоозащитница просит неравнодушных волгоградец о помощи. Подробности в группе «Мини приюта» Наталии Грандовской.