Из-за ремонта путей изменятся маршруты шести волгоградских пригородных поездов

Фото Приволжской железной дороги.

Приволжская железная дорога запланировала провести ремонтные работы на путях, из-за чего некоторые пригородные поезда временно изменят свой путь следования и график движения. В частности, это коснется поездов, курсирующих по маршрутам между станциями Волгоград-1, Чернышков и Суровикино. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Привжд.

В среду, 2 декабря по сокращенным маршрутам будут ездить следующие поезда:

- № 6615 (Волгоград-1 – Суровикино) будет доезжать только до станции Ляпичев. Отправление из Волгограда в 6:47, прибытием в Ляпичев в 8:53;

- № 6613 (Волгоград 1 -Чернышков) также будет доезжать только до Ляпичева. Отправлением со станции Волгоград-1 в 8:43, прибытием на станцию Ляпичев в 11:11;

- № 6621, который также следовал в Суровикино, будет доезжать до станции Ляпичев. Отправлением из Волгограда в 20:07, прибытие в Ляпичев в 22:23.

И в обратном направлении.

- поезд № 6616 (вместо Суровикино – Волгоград-1 будет ездить по маршруту Ляпичев – Волгоград-1. Отправлением из Ляпичева в 14:27, прибытием на конечную в Волгоград-1 в 16:38;

- № 6614 (вместо Чернышков - Волгоград-1 поедет по маршруту Ляпичев-Волгоград-1). Отправлением со станции Ляпичев в 17:34, прибытием на станцию Волгоград-1 в 19:46;

В четверг, 3 декабря, сокращённым маршрутом проследует пригородный поезд № 6622 (Ляпичев – Волгоград-1 вместо Суровикино – Волгоград-1) отправлением со ст. Ляпичев в 5:58, прибытием на конечную ст. Волгоград-1 в 8:22.