В Волгоградской области снизилась рождаемость: при этом мальчиков стало больше

Из-за пандемии волгоградки стали меньше рожать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 29 ноября, в России отмечают День матери. К этому празднику в Волгоградстате собрали некоторые факты о волгоградских мамочках. Так вот, в регионе на данный момент проживает 1,3 миллиона женщин, из 560 тысяч – репродуктивного возраста, и каждой третьей еще не исполнилось 30 лет. А средний возраст, в котором обычно волгоградки решаются на первенца – 20-29 лет.

В 2019-м году волгоградки родили 20974 ребенка. Более 7,8 тысяч из них – первенцы в семьях, еще почти 8 тысяч малышей уже имели старшего брата или сестру и стали вторыми. Свыше 3,3 тысяч семей стали многодетными – у них появились на свет третьи дети. А более 1,1 тысячи новорожденных вообще стали четвертыми в семьях; еще 759 новорожденных – пятыми и последующими.

- Отметим, что женщины моложе 20 лет в прошлом году родили 865 младенцев, а 28 малышей появились у женщин, находящихся в возрастной категории 45 – 49 лет, - сообщают в Волгоградстате.

В этом году, судя по данным регионального Фонда соцстраха, новорожденных в Волгоградской области стало меньше.

- С начала 2020 года у волгоградских мам родилось 16 169 детей, из них – 8 425 мальчиков и 7 744 девочек. 332 семьи пополнились двойняшками, - приводят данные в Фонде соцстраха.