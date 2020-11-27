«Я приняла ваш вызов»: Елена Исинбаева после «Ледникового периода» встала на коньки

Фото с личной странички Елены Исинбеваой.

Елена Исинбаева, которая достигла невероятных высот в прыжках с шестом, теперь решила освоить фигурное катание и уже даже провела первую тренировку.

«Сомневались в моих способностях? Я вам докажу что чемпион – он чемпион во всем», - дерзко заявила спортсменка в своем инстаграме.

«Я приняла ваш вызов!» - это Елена Исинбаева тем, кто критиковал ее в последние месяцы за судейство в «Ледниковом периоде». Напомним, волгоградку пригласили в жюри в этом сезоне ледового шоу. Но спортсменка не щадила участников и часто ставила не высшие баллы, за что ее и корили злопыхатели. Писали, мол, сама кататься не умеет, и не знает, какой это труд, зато оценки занижает. Вот Елена Исинбаева и решила им доказать, что тоже может устроить прокат на льду.

«Жизнь – это бесконечный вызов. Кто-то эти вызовы принимает, а кто-то старается от них убежать. Так вот я эти вызовы принимаю. Хотели меня увидеть на коньках? Что ж получите!» - и Исинбаева опубликовала в инстаграме видео со своей первой тренировки, где она всего за час научилась не только стоять на коньках, но и выполнила свою первую «дорожку». Обещает, что главный сюрприз еще впереди.