В Волгограде пристав закрывал дела должников без проверки

В Волгограде на скамье подсудимых оказался тот, кто сам должен был блюсти соблюдение законов – судебный пристав. Этого горе-сотрудника поймали на служебном подлоге и халатном отношении к работе. Из-за него четыре должника смогли избежать наказания.

На аферах попался 33-летний пристав Краснооктябрьского РО СП УФССП по Волгоградской области,

- Как было установлено в суде, этот пристав, не имея на то полномочий, закрывал исполнительные производства должников. Причем нарушители долг либо совсем не возвращали, либо уплачивали частично. В официальные же документы он вносил ложные данные о том, что у должника нет имущества, которое можно было бы взыскать, - рассказывают «КП-Волгоград» в областном суде.

Так этот пристав освободил от ответственности четырех должников, которые в общей сложности должны были заплатить в казну почти 92 тысячи рублей. Суд признал пристава виновным в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями, и приговорил его к 1 году и 9 месяцам лишения свободы. С припиской – «условно». На два года ему запретили работать в системе приставов.