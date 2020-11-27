Снег, туман, гололедица: синоптики рассказали, какую погоду ждать волгоградцам в выходные дни

Выходные будут слякотные. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впереди последние осенние выходные, и многие волгоградцы запланировали провести их с пользой для дела. Но, судя по прогнозу синоптиков, дела придется отложить: погода, как говорят, обещает быть «нелетная». В региональном Гидрометцентре прогнозируют в субботу и воскресенье (28 и 29 ноября) снег, дождь, туман, голодедицу – все это по очереди и вперемешку.

- Завтра, 28 ноября, в отдельных районах Волгоградской области будет морось и небольшой снег. Местами туман, ночью и утром гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ночью усилится ветер – порывы будут достигать 12-14 местров в секунду. Правда, ветер будет южный, поэтому в Волгограде и области в эти дни будет относительно тепло: ночью 0...-5º, днем +2...+4 градуса, - гласит прогноз Волгоградского ЦГМС.

В воскресенье, 29 ноября, столбик термометра еще поднимется вверх, и снег сменится дождем. Кое-где даже проглянет солнышко, но на большей части Волгоградской области сохранится переменная облачность.