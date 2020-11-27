Под Волгоградом фермер взял в рабство инвалида

60-летний фермер не хотел отпускать ценного работника, и решил его удерживать насильно.

Волгоградская полиция буквально спасла из рабства 43-летнего инвалида. Его почти месяц насильно удерживал один из фермеров в Киквидзенском районе Волгоградской области.

Эта история началась полгода назад. Именно тогда 43-летний инвалид познакомился с 60-летним фермером. У инвалида ампутированы обе ноги и он скитался в поисках денег. И тут фермер предложил ему работу. Мужчина согласился. Исправно он работал все полгода. А месяц назад решил, что пора обзавестись своим жильем, купить в станице домик, уйти от фермера и заняться своим хозяйством. Но, когда он сказал от этом своему работодателю, тот не обрадовался.

- Фермер попытался отговорить инвалида от затеи с домом, но тот стоял на своем. Тогда работодатель украл один из протезов, пока мужчина спал, и уже с помощью шантажа стал уговаривать его остаться на ферме. 20 дней он так удерживал мужчину, ограничив его в передвижении. Сегодня его задержали оперативники угрозыска. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье «Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением». Санкция этой статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы. Кроме того, полицейские проверяют причастность фермера к мошенничеству, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.