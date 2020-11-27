От грудничков до пенсионеров: кто и где заразился коронавирусом в Волгоградской области 27 ноября

Сегодня в тройке антилидеров по приросту ковидных пациентов Волгоград, Камышинский район и Волжский Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня в Волгоградской области подтвердилось рекордное число новых случаев коронавируса. Заболели 242 человека. 27 ноября диагноз подтвердился у одного малыша первого года жизни и у трех детей 1-6 лет. Заразились 3 школьника 7-14 лет и 6 подростков 15-17 лет. Но взрослых пациентов, как обычно, в разы больше. В пятницу положительные тесты получили 94 жителя области от 30 до 49 лет. 58 заболевших в возрасте от 50 до 64 лет. Среди пенсионеров старше 65-ти сегодня коронавирус выявили у 48 человек. Также 30 новых пациентов 18-29 лет. Наибольшее число новых случаев ковида 27 ноября в Волгограде – 86. В Камышинском районе заразились 30 человек, в Волжском – 24.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 27 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня COVID-19 подтвердился у жителей 24 районов Волгоградской области, сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе. 12 человек заболели в Николаевском районе, по 11 – в Ленинском и Михайловском. В Котовском и Среднеахтубинском районах по 10 новых случаев коронавируса, в Городищенском – 9. В Котельниковском районе положительные тесты получили 8 жителей. По 4 заразившихся в Быковском, Светлоярском, Урюпинском районах, 3 – в Иловлинском. В Дубовском, Киквидзенском, Октябрьском, Старополтавском районах по 2 человека подхватили опасный вирус. В Алексеевском, Жирновском, Калачевском, Кумылженском, Новоаннинском, Ольховском, Суровикинском и Фроловском зафиксировали по одному новому случаю ковиду.