В центре Волгограда на мосту загорелось такси

Машина вспыхнула на Комсомольском мосту. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Примерно в два часа дня 27 ноября произошло ЧП в самом центре Волгограда – на Комсомольском мосту - загорелась иномарка. Не просто задымилась, а вспыхнула, как факел. В соцсетях тут же очевидцы стали выкладывать виде с места происшествия и побробности случившегося. Как оказалось, загорелась машина такси.

«Молодой водитель на всю улицу кричал – мама, я не хочу умирать», - рассказывают очевидцы ЧП.

К счастью, никто и не умер. Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, никто даже не пострадал.