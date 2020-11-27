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Происшествия

В центре Волгограда на мосту загорелось такси

Иномарка выгорела дотла, все живы
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Машина вспыхнула на Комсомольском мосту.

Машина вспыхнула на Комсомольском мосту.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Примерно в два часа дня 27 ноября произошло ЧП в самом центре Волгограда – на Комсомольском мосту - загорелась иномарка. Не просто задымилась, а вспыхнула, как факел. В соцсетях тут же очевидцы стали выкладывать виде с места происшествия и побробности случившегося. Как оказалось, загорелась машина такси.

«Молодой водитель на всю улицу кричал – мама, я не хочу умирать», - рассказывают очевидцы ЧП.

К счастью, никто и не умер. Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону, никто даже не пострадал.

За несколько минут иномарка сгорела дотла.

За несколько минут иномарка сгорела дотла.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

ЧП