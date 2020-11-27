Был так пьян, что не смог объяснить свои действия: волгоградец камнем разбил иномарку

Боковое стекло разбилось полностью. Фото: УМВД России по городу Волгограду.

Стекло в дребезги, кузов в царапинах. Теперь волгоградке предстоит ремонт своего автомобиля «Opel Corsa». А беды ничего не предвещало. Девушка парковалась во дворе своего дома в Центральном районе Волгограда. Мимо шел парень, который вдруг схватил камень и пустил его в машину. Боковое стекло со стороны водителя разлетелось. Владелице иномарке повезло, что обошлось без травм. Она сразу же позвонила в полицию. В кротчайшие сроки патрульно-постовая служба задержала камнеметателя. Им оказался 24-летний волгоградец, который ранее уже был судим за кражу. На допросе он не смог объяснить, зачем бросил камень в автомобиль. Настолько был пьян.

Камень был не маленький, мог серьезно травмировать водителя. Фото: УМВД России по городу Волгограду.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД по городу Волгограду, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За свой поступок на пьяную голову парень может сесть за решетку на 2 года.