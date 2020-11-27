Пенсионерку, сбившую молодого волгоградца на "Ленд Крузере", объявили в федеральный розыск

Авария, ставшая причиной для возбуждения уголовного дела в отношении 60-летней женщины, произошла в Волгограде 20 августа в Ворошиловском районе. Тогда автоледи за рулем «Тойота Лэнд Крузер» на улице Череповецкой сбила 18-летнего парн, переходившего дорогу по правилам. Юношу госпитализировали с серьезными травмами, а виновнице аварии грозила ответственность за нарушение ПДД. Ей запретили выезжать за пределы города, взяли подписку, но пенсионерка умудрилась покинуть регион и теперь скрывается.

- В настоящее время, учитывая, что подозреваемая, ранее находившаяся под подпиской о невыезде, скрылась от органов предварительного следствия, она объявлена в федеральный розыск. После установления ее местонахождения и доставления в орган предварительного следствия, по уголовному делу будет завершен весь необходимый объем следственных действий, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.