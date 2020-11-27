До 60 лет: коронавирус продолжает убивать волгоградцев средних лет

В Волгоградской области от коронавируса умерли уже 297 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 27 ноября подтвердились 3 смертельных случая от коронавируса. К сожалению, не всем удается справиться с коварным вирусом. Сегодня жертвами стали двое мужчин и одна женщина, которым было от 48 до 60 лет, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Все они не сразу обратились за медпомощью. А старания медиков в госпиталях, в том числе в реанимации, пациентов не спасли.

48-летний волгоградец попал в 4-ю клиническую больницу уже в тяжелом состоянии. Как он заразился и как давно, врачам установить было невозможно. При госпитализации у него была двусторонняя пневмония с COVID-19. Мужчина страдал проблемами с сердцем. Затянул с лечением и 52-летний житель Быковского района, у которого также были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Дата заболевания была неизвестна, в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн он попал в тяжелом состоянии.

Спустя 5 дней после первых признаков заболевания обратилась за медпомощью 60-летняя женщина из Киквидзенского района. Ее положили в клиническую больницу №4 Волгограда. У нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.