Жителей города в Волгоградской области попросили не бояться контртеррористической операции

В Калачевском районе сегодня силовики отрабатывают умения по ликвидации террористов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не совсем спокойно сегодня, 27 ноября, в Калачевском районе Волгоградской области. Сегодня там ловят террористов. Но угрозы местным жителям нет. Преступники – вымышленные. Спецслужбы проводят в районе антитеррористические учения. Силовики на практике отработают умения и навыки по обезвреживанию преступников.

- Проводится командно-штабное учение по теме «Организация и проведение контртеррористической операции в населенном пункте», - сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона.

Условная ликвидация особо опасных преступников проводится согласно утвержденному плану председателя Национального антитеррористического комитета. Учения могут затронуть жителей Калачевского района. Например, некоторые дороги и пути могут быть временно перекрыты. Горожан и селян попросили с пониманием отнестись к ограничениям передвижения и не поддаваться ложным слухам и домыслам.