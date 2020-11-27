В центре Волгограда почти за миллиард укрепили берег Волги

Фото: областная администрация.

Полтора года на улицах Маршала Чуйкова и Химической на правом берегу Волги города-героя укрепляли берег. Наконец, работы близятся к завершению. За почти миллиард рублей подрядчик построил подпорную стенку, которую упрочили железобетоном и сотнями труб. С помощью камня и щебня сформировали откосы к реке. Уже к концу этого года объект сдадут в эксплуатацию, а это в свою очередь откроет новые горизонты для благоустройства Волгограда.

- В результате строительства областной центр получит сооружение, защищающее правый склон Волги от размывов и разрушений, и новый участок набережной с возможностью обустройства автодороги, а также общественного пространства, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Отметим, что работы проводились и финансировались в рамках федерального проекта «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 - 2020 годах».