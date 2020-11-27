В Волгограде в аварию попала карета скорой помощи

ДТП в Калачевском районе. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ежедневно на дорогах Волгоградской области происходит большое число аварий, после которых «скорой» приходится везти пострадавших в больницы. Но накануне, 26 ноября, в Волгограде карета «неотложки» угодила в ДТП. На Университетском проспекте в Советском районе «скорая» столкнулась с «Chevrolet Niva». От удара травмы получил 32-летний водитель внедорожника, которого увезли в медучреждение. Отметим, днем ранее в Волгограде также произошла авария с участием машины скорой помощи на проспекте Ленина. А 9 ноября в Красноармейском районе спецтранспорт протаранила иномарка.

Серьезное ДТП накануне случилось в Камышинском районе. 34-летняя женщина за рулем «Лады Приоры» не справилась с управлением на трассе «Камышин-Водно-Буерачное». Автомобиль повело, и он вылетел с дороги в кювет, где перевернулся. В легковушке, кроме водителя, были еще три пассажира – 5-летний мальчик, 15-летний подросток и 25-летний парень. Все четверо с травмами были госпитализированы.

Подлежат ли ремонту два отечественных автомобиля, которые столкнулись в Калачевском районе на дороге «Волгоград - Каменск-Шахтинский»? 36-летний мужчина ехал на «ВАЗ-2106» и лоб в лоб врезался с «ВАЗ-21120». От удара машины сильно покорежились, особенно пострадала «шестерка». А ее водителя забрали в больницу.

В центре Волгограда 66-летний пенсионер решил перебежать дорогу в неположенном месте. И угодил под машину. Происшествие случилось на улице Пархоменко в четверг в 14.40. Не смог объехать пешехода 36-летний водитель «Hyundai Solaris». Пожилой мужчина будто не видел приближающийся автомобиль. Ему потребовалась помощь медиков. ДТП попало на камеру видеонаблюдения.