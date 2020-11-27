В Волгоградской области продолжают бесплатно обрабатывать подъезды хлоркой

Для борьбы с коронавирусной инфекцией с самого начала пандемии подъезды волгоградских многоэтажек обрабатывают дезинфицирующими средствами, которые изготавливают на заводе «Каустик». Коммунальщики получают химию совершенно бесплатно. К концу года на склады УК поступило еще 14,5 тонн хлорки. Эту партию разделили на несколько районов: Фроловский, Камышинский и еще 16 муниципалитетов.

- Эта работа проводится с марта 2020 года — за прошедший период выделены уже 124,5 тонны дезинфицирующих средств, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Хотя нередко волгоградцы возмущаются, что хлоркой в их домах и не пахнет, коммунальщики обязаны, согласно расписанию, обрабатывать двери подъездов, лифты, лестницы, мусоропроводы, окна, чтобы убить опасные вирусы. При этом обработка для жильцов совершенно бесплатна – об этом позаботились власти региона.