19-летний рецидивист из Волжского обокрал магазин косметики

Фигурантом уголовного дела за кражу стал 19-летний житель Волжского: в ночь на 26 ноября он проник в один из магазинов косметики, чтобы добыть денег на алкоголь. Причем раньше молодой человек уже дважды привлекался за преступления и был осужден. На этот раз касса оказалась пуста, но рецидивист не растерялся и решил украсть ноутбук, который сразу же сдал в скупку. Его оперативно задержали полицейские.

- Стражами порядка похищенное изъято и возращено владельцу – хозяину торговой точки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На этот раз волжанину светит приличный срок – до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело уже возбудили. Возможно, парня посадят в СИЗО до выяснения всех обстоятельств или запретят покидать город – меру пресечения суд выберет в ближайшее время.