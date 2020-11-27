В Волгоградской области продлили самоизоляцию пенсионерам

Встречать Новый 2021 год волгоградцы будут в режиме ограничений. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жить в режиме самоизоляции по коронавирусу Волгоградской области придется еще как минимум две недели. В пятницу, 27 ноября, опубликована новая версия постановления губернатора №179. Согласно документу, все действующие карантинные ограничения по коронавирусу в регионе сохраняются. Работающие пенсионеры могут еще на две недели продлить больничный лист – с 30 ноября по 13 декабря 2020 включительно (скачать постановление для ФСС).

Закручивать гайки власти Волгоградской области не стали, как и ослаблять действующие карантинные правила и запреты, которые принесла в нашу жизнь пандемия коронавируса. Масочный режим и перчатки для волгоградцев остаются обязательными, как и соблюдение прочих мер ковидной безопасности, прописанных в постановлении губернатора и главного санитарного врача. Комендантский час в кафе, ресторанах и барах сохраняется – общепит не может работать с 23.00 до 6 утра. Массовые праздники, банкеты и корпоративы под запретом. Учитывая, что ежедневно в Волгоградской области фиксируют более 230 заболевших коронавирусом и 4 – 5 смертей, Новый год мы также встретим в режиме самоизоляции.