В память о Марадоне «Волгоград Арену» зажгли в цвета аргентинского флага

Фото со странички "Волгоград Арены" в инстаграме.

Сегодня, 26 ноября, фасад «Волгоград Арены» окрасился в сине-голубые цвета. Но не в честь волгоградского «Ротора», а в честь Диего Марадоны, сердце которого сегодня остановилось. Сине-голубой – это цвета флага Аргентины, где жил и умер великий футболист.

«Легенды не умирают. Спортивная карьера Марадоны была очень яркои и насыщеннои . Его называли «Золотои мальчик» и «Микеланджело от футбола». Он вдохновлял своеи игрои и был кумиром миллионов любителеи футбола. В память о Диего Армандо Марадоне и его вкладе в историю мирового футбола стадион «Волгоград Арена» сегодня окрашен в цвета аргентинского флага», - пояснили на «Волгоград Арене».

Напомним, сегодня 26 ноября умер один из величайших футболистов всех времен – Диего Армандо Марадона. Ему стало плохо, когда он был дома. Родные вызвали медиков. Четыре «скорые» приехали быстро, но было поздно . Совсем недавно футболисту провели операцию по удалению гематомы на голове. Операция прошла успешно и, казалось, он шел на поправку. Но сердце не выдержало. Ему было всего 60 лет.