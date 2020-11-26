Дальнобойщик отблагодарил волгоградских полицейских, вытянувших его фуру из кювета

Три инспектора ДПС спасли попавшего в беду водителя большегруза. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Дальнобойщик – житель Краснодарского края вместе с напарником ехал на фуре «МАН» через территорию Волгоградской области, когда угодил в ДТП. На трассе «Котельниково – Зимовники» длинномер повело на дороге, и он скатился в кювет. По счастливой случайности никто не пострадал. Но выбраться на дорогу с обочины стало проблемой, ведь в прицепе было 20 тонн груза. Водитель позвонил в волгоградскую полицию и пояснил ситуацию.

Было это вечером 20 ноября. Когда правоохранители прибыли к попавшим в беду дальнобойщикам, было уже темно. Потому они попросили подождать водителя до утра. Каково же было удивление краснодарца, когда утром он увидел не только машину полиции, но и кран с грейдером, которые предоставили автодорожная и строительная организации по просьбе гаишников. Пока спецтехника вытягивала фуру из кювета, инспекторы ДПС перекрывали трассу для движения машин.

Вернувшись домой, дальнобойщик направил на имя руководителя волгоградского Главка письмо, в котором попросил выразить благодарность его спасителям (старшему инспектору ОГИБДД Отдела МВД России по Котельниковскому району старлею Антону Панину, а также инспекторам ДПС капитану полиции Владимиру Толкачёву и старшему лейтенанту полиции Сергею Бережному).