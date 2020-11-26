В Волгоградской области открыли еще две спортплощадки ГТО

В Волгоградской области появилось еще две новеньких спортплощадки для занятий и сдачи норм ГТО. Одну из них открыли в Калаче-на-Дону, другую – в Дубовке. Кстати, в Дубовке спортплощадку сделали рядом с обновленным стадионом с футбольным полем, так что у местных жителей теперь целый спортивный кластер.

Итого в этом году к имеющимся площадкам добавилось еще семь. Напомним, чуть раньше такие «гтошные» территории появились Алексеевском,Чернышковском, Кумылженском, Серафимовичском и Новониколаевском районах.

- Площадь каждой такой площадки составляет более 300 квадратных метров: на них расположены 25 различных тренажеров для разных групп мышц и для любого возраста. Покрытие полиуретановое с повышенной износостойкостью, - уточняют в облспорткомитете.

В адмтинистрации области добавляют, что в планах – к 2024 году увеличить число постоянно занимающихся спортом людей до 55% от общей численности населения.